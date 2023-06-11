FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1894 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Monnaies d'Antan
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC300,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1894
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:120 USD
Auktionspreise (16)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1894 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22517, welches bei Heritage Auctions für 276 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. August 2010.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2012
ErhaltungXF
Preis
******
