FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1894 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC300,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1894
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:120 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (16)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1894 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22517, welches bei Heritage Auctions für 276 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. August 2010.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 11. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum11. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
29 $
Preis in Auktionswährung 27 EUR
Frankreich 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" auf der Auktion Cayón - 22. Dezember 2022
VerkäuferCayón
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
23 $
Preis in Auktionswährung 22 EUR
Frankreich 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" auf der Auktion iNumis - 11. Oktober 2016
VerkäuferiNumis
Datum11. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" auf der Auktion Künker - 21. Mai 2015
VerkäuferKünker
Datum21. Mai 2015
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" auf der Auktion iNumis - 18. März 2014
VerkäuferiNumis
Datum18. März 2014
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" auf der Auktion iNumis - 22. Oktober 2013
VerkäuferiNumis
Datum22. Oktober 2013
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" auf der Auktion Numis.be - 21. Mai 2013
VerkäuferNumis.be
Datum21. Mai 2013
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" auf der Auktion iNumis - 12. März 2013
VerkäuferiNumis
Datum12. März 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" auf der Auktion ibercoin - 12. Dezember 2012
Verkäuferibercoin
Datum12. Dezember 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" auf der Auktion Numis.be - 25. November 2012
VerkäuferNumis.be
Datum25. November 2012
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. November 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 9. Februar 2012
Verkäufercgb.fr
Datum9. Februar 2012
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 16. August 2010
VerkäuferHeritage
Datum16. August 2010
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1894 A "Mit Slogan" auf der Auktion Künker - 13. März 2002
VerkäuferKünker
Datum13. März 2002
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
