2 Franken 1894 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1894 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22517, welches bei Heritage Auctions für 276 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. August 2010.

Erhaltung UNC (1) AU (4) XF (7) VF (3) F (1) Erhaltung (slab) MS64 (1) Service NGC (1)