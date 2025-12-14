flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1881 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,014,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1881
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:670 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (77)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1881 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32031, welches bei Heritage Auctions für 4.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Antivm Numismatica - 14. Dezember 2025
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Pegasus Auctions - 30. November 2025
VerkäuferPegasus Auctions
Datum30. November 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
162 $
Preis in Auktionswährung 140 EUR
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Russiancoin - 13. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum13. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 23. September 2025
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
555 $
Preis in Auktionswährung 470 EUR
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Via - 25. August 2025
VerkäuferVia
Datum25. August 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungSP67 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungSP67 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 21. November 2024
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Coinhouse - 20. Oktober 2024
VerkäuferCoinhouse
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Coins NB - 5. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 24. September 2024
Verkäufercgb.fr
Datum24. September 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 28. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 19. Mai 2024
VerkäuferKatz
Datum19. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Inasta - 1. April 2024
VerkäuferInasta
Datum1. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 25. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum25. Februar 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1881 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
