2 Franken 1881 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,014,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1881
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1881 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32031, welches bei Heritage Auctions für 4.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2025.
VerkäuferPegasus Auctions
Datum30. November 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
162 $
Preis in Auktionswährung 140 EUR
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
555 $
Preis in Auktionswährung 470 EUR
