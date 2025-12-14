2 Franken 1881 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1881 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32031, welches bei Heritage Auctions für 4.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2025.

Erhaltung UNC (34) AU (15) XF (16) VF (2) F (3) Keine Note (7) Erhaltung (slab) MS67 (3) MS66 (5) MS65 (5) MS64 (8) MS63 (1) MS62 (1) AU58 (1) SP67 (2) SP65 (1) Service NGC (18) PCGS (9) GENI (2)

