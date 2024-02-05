FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1909 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,000,265
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1909
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:120 USD
Auktionspreise (16)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1909 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24459, welches bei Heritage Auctions für 288 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
