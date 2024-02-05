2 Franken 1909 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1909 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24459, welches bei Heritage Auctions für 288 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Dezember 2024.

Erhaltung UNC (6) AU (2) XF (4) VF (4) Erhaltung (slab) MS64 (2) MS63 (1) MS62 (1) Service PCGS (3) GENI (1)