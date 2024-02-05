flag
2 Franken 1909 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1909 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1909 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: ICE Auction Galleries

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,000,265

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1909
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:120 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1909 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (16)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1909 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24459, welches bei Heritage Auctions für 288 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
288 $
Preis in Auktionswährung 288 USD
Frankreich 2 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Olivier Goujon - 5. Februar 2024
VerkäuferOlivier Goujon
Datum5. Februar 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Olivier Goujon - 7. Oktober 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum7. Oktober 2023
ErhaltungMS63 GENI
Preis
Frankreich 2 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Olivier Goujon - 12. Mai 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum12. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Pars Coins - 10. Mai 2021
VerkäuferPars Coins
Datum10. Mai 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Pars Coins - 1. Februar 2021
VerkäuferPars Coins
Datum1. Februar 2021
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Numis.be - 21. Mai 2013
VerkäuferNumis.be
Datum21. Mai 2013
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Numis.be - 25. November 2012
VerkäuferNumis.be
Datum25. November 2012
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 19. Oktober 2012
VerkäuferiNumis
Datum19. Oktober 2012
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2011
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion Eeckhout - 12. November 2011
VerkäuferEeckhout
Datum12. November 2011
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1909 "Sämann" auf der Auktion ICE - 18. Mai 2011
VerkäuferICE
Datum18. Mai 2011
ErhaltungUNC
Preis
