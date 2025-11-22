flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1898 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1898 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1898 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC5,000,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1898
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Durchschnittspreis (PROOF):450 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1898 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (84)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1898 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 245, welches bei 51 Gallery für 950 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Februar 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungXF
Preis
173 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Auctiones - 15. Juni 2025
VerkäuferAuctiones
Datum15. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
74 $
Preis in Auktionswährung 60 CHF
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 18. Mai 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum18. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Jean ELSEN - 22. März 2025
VerkäuferJean ELSEN
Datum22. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. November 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion St James’s - 25. September 2024
VerkäuferSt James’s
Datum25. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 27. April 2024
VerkäuferCoins NB
Datum27. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. April 2024
ErhaltungPF62 PCGS
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. April 2024
ErhaltungPF62 PCGS
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Frühwald - 18. Februar 2024
VerkäuferFrühwald
Datum18. Februar 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Auctiones - 17. Dezember 2023
VerkäuferAuctiones
Datum17. Dezember 2023
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 17. Dezember 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum17. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Coin Cabinet - 28. November 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. November 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 26. November 2023
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum26. November 2023
ErhaltungAU
Preis
******
