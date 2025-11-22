FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1898 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC5,000,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1898
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Durchschnittspreis (PROOF):450 USD
Auktionspreise (84)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1898 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 245, welches bei 51 Gallery für 950 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Februar 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungXF
Preis
173 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. November 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
