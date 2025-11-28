FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1900 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC500,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1900
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:220 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1300 USD
Auktionspreise (82)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1900 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 405, welches bei MDC Monaco für 1.700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
