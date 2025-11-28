2 Franken 1900 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1900 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 405, welches bei MDC Monaco für 1.700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.

