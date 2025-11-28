flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1900 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1900 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1900 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC500,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1900
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:220 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1900 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (82)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1900 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 405, welches bei MDC Monaco für 1.700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 28. November 2025
VerkäuferNumisCorner
Datum28. November 2025
ErhaltungXF40
Preis
116 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
41 $
Preis in Auktionswährung 35 EUR
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU55
Preis
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Via - 4. November 2024
VerkäuferVia
Datum4. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungPF63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 20. Oktober 2024
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 20. Oktober 2024
VerkäuferCoinhouse
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion St James’s - 25. September 2024
VerkäuferSt James’s
Datum25. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 18. August 2024
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum18. August 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungVF30
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Jean ELSEN - 9. Dezember 2023
VerkäuferJean ELSEN
Datum9. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 26. November 2023
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum26. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Jean ELSEN - 16. September 2023
VerkäuferJean ELSEN
Datum16. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 6. August 2023
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum6. August 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Jean ELSEN - 17. Juni 2023
VerkäuferJean ELSEN
Datum17. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 28. Mai 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum28. Mai 2023
ErhaltungF
Preis
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Olivier Goujon - 12. Mai 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum12. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 5. März 2023
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum5. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Frankreich 2 Franken 1900 "Sämann" auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1900Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 2 FrankenNumismatische Auktionen