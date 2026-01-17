2 Franken 1917 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1917 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 446, welches bei Maison Pruvost Numismatique für 160 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2022.

Erhaltung UNC (27) AU (2) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (4) MS64 (3) MS62 (2) Service NGC (6) PCGS (4)

Verkäufer Alle Unternehmen

Aurea (1)

BAC (2)

Boule (1)

Heritage (1)

Inasta (1)

Istra Numizmatika (2)

Karamitsos (2)

Katz (13)

MDC Monaco (2)

Numisbalt (1)

Pars Coins (3)

Pruvost (1)