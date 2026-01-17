flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1917 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1917 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1917 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Numisbalt

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC16,555,357

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1917
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1917 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (30)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1917 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 446, welches bei Maison Pruvost Numismatique für 160 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2022.

Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Istra Numizmatika - 17. Januar 2026
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum17. Januar 2026
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum14. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 10. Juli 2025
VerkäuferKatz
Datum10. Juli 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
63 $
Preis in Auktionswährung 54 EUR
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 10. Juli 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juli 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 10. Juli 2025
VerkäuferKatz
Datum10. Juli 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
88 $
Preis in Auktionswährung 75 EUR
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 21. November 2024
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 30. August 2024
VerkäuferKatz
Datum30. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 19. Mai 2024
VerkäuferKatz
Datum19. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 28. April 2024
VerkäuferKatz
Datum28. April 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 19. Juli 2023
VerkäuferKatz
Datum19. Juli 2023
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion BAC - 6. Juli 2022
VerkäuferBAC
Datum6. Juli 2022
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion BAC - 2. März 2022
VerkäuferBAC
Datum2. März 2022
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Pars Coins - 24. Januar 2022
VerkäuferPars Coins
Datum24. Januar 2022
ErhaltungUNC
Preis
