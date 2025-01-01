flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

Münzen von Frankreich 1917

Silbermünzen

Vorderseite
Rückseite
2 Franken 1917 Sämann
Durchschnittlicher Preis35 $
Verkauf
030
Vorderseite
Rückseite
1 Franken 1917 Sämann
Durchschnittlicher Preis100 $
Verkauf
025
Vorderseite
Rückseite
50 Centime 1917 Sämann
Durchschnittlicher Preis20 $
Verkauf
033
Kategorie
Jahr
Suchen