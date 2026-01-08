flag
50 Centime 1917 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1917 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1917 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC48,628,732

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1917
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (33)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1917 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 373, welches bei MDC Monaco für 60 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 8. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 18. Dezember 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 23. Oktober 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum23. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 18. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Istra Numizmatika - 14. September 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum14. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
49 $
Preis in Auktionswährung 45 EUR
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 23. Januar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum23. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
16 $
Preis in Auktionswährung 15 EUR
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 31. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 17. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 22. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 22. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 22. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1917 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
