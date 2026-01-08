FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1917 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC48,628,732
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1917
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Auktionspreise (33)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1917 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 373, welches bei MDC Monaco für 60 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte