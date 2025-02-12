FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1917 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC57,153,034
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1917
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:100 USD
Auktionspreise (25)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1917 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 297, welches bei iNumis für 11.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Dezember 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
880 $
Preis in Auktionswährung 750 EUR
VerkäuferPegasus Auctions
Datum26. November 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferOlivier Goujon
Datum2. April 2022
ErhaltungMS66 GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte