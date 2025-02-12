1 Franken 1917 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1917 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 297, welches bei iNumis für 11.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Dezember 2020.

Erhaltung UNC (22) AU (3) Erhaltung (slab) MS67 (1) MS66 (3) MS65 (3) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (2) Service PCGS (8) NGC (4) GENI (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Ars Time (1)

Inasta (1)

Karamitsos (1)

Katz (6)

MDC Monaco (6)

Olivier Goujon (1)

Pars Coins (5)

Pegasus Auctions (1)

Pruvost (1)

Stack's (2)