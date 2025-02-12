flag
1 Franken 1917 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1917 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1917 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC57,153,034

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1917
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1917 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (25)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1917 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 297, welches bei iNumis für 11.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Dezember 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
880 $
Preis in Auktionswährung 750 EUR
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
12 $
Preis in Auktionswährung 10 EUR
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Inasta - 10. Dezember 2024
VerkäuferInasta
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 11. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum11. Februar 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Pegasus Auctions - 26. November 2023
VerkäuferPegasus Auctions
Datum26. November 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 15. Oktober 2023
VerkäuferKatz
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Katz - 24. September 2023
VerkäuferKatz
Datum24. September 2023
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 23. August 2023
VerkäuferStack's
Datum23. August 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2022
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 25. September 2022
VerkäuferPruvost
Datum25. September 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Olivier Goujon - 2. April 2022
VerkäuferOlivier Goujon
Datum2. April 2022
ErhaltungMS66 GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Pars Coins - 14. Juni 2021
VerkäuferPars Coins
Datum14. Juni 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Pars Coins - 1. März 2021
VerkäuferPars Coins
Datum1. März 2021
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Pars Coins - 1. Februar 2021
VerkäuferPars Coins
Datum1. Februar 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1917 "Sämann" auf der Auktion Pars Coins - 16. November 2020
VerkäuferPars Coins
Datum16. November 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
