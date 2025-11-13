FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1887 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Patrick Guillard Collection
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,342,903
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1887
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionspreise (95)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1887 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 384, welches bei Maison Palombo für 750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
117 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
VerkäuferBid & Grow Auctions
Datum11. November 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Wo zu kaufen?
