FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1887 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Patrick Guillard Collection

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,342,903

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1887
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (95)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1887 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 384, welches bei Maison Palombo für 750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion Russiancoin - 13. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum13. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungXF
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 22. Juli 2025
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
117 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 13. Mai 2025
Verkäufercgb.fr
Datum13. Mai 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 1. April 2025
Verkäufercgb.fr
Datum1. April 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 11. Februar 2025
Verkäufercgb.fr
Datum11. Februar 2025
ErhaltungMS62
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion Bid & Grow Auctions - 11. November 2024
VerkäuferBid & Grow Auctions
Datum11. November 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion GINZA - 12. Oktober 2024
VerkäuferGINZA
Datum12. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion Coins NB - 5. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS60
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS60
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion WCN - 8. August 2024
VerkäuferWCN
Datum8. August 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion WCN - 25. Juli 2024
VerkäuferWCN
Datum25. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion NumisCorner - 26. April 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum26. April 2024
ErhaltungMS60
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion Coinhouse - 30. März 2024
VerkäuferCoinhouse
Datum30. März 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion Auctiones - 17. Dezember 2023
VerkäuferAuctiones
Datum17. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion Künker - 8. Dezember 2023
VerkäuferKünker
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Wo zu kaufen?
Frankreich 2 Franken 1887 A "Mit Slogan" auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
