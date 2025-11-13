2 Franken 1887 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1887 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 384, welches bei Maison Palombo für 750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2023.

Erhaltung UNC (30) AU (18) XF (23) VF (14) VG (1) Keine Note (9) Erhaltung (slab) MS66 (6) MS65 (2) MS64 (6) MS63 (2) MS62 (4) MS60 (4) Service PCGS (13) NGC (7) GENI (4)

