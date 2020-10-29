FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1878 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage PROOF30
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1878
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):27000 USD
Auktionspreise (1)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1878 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 679, welches bei MDC Monaco für 23.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Oktober 2020.
