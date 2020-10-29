flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1878 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1878 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1878 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage PROOF30

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1878
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):27000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1878 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1878 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 679, welches bei MDC Monaco für 23.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Oktober 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1878 A "Mit Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungDETAILS PCGS
