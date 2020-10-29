2 Franken 1878 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1878 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 679, welches bei MDC Monaco für 23.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Oktober 2020.

Erhaltung PROOF (1) Erhaltung (slab) DETAILS (1) Service PCGS (1)