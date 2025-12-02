FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1888 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Patrick Guillard Collection
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC131,501
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1888
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:410 USD
Auktionspreise (23)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1888 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1370, welches bei Numismatica Genevensis SA für 1.200 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum2. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
290 $
Preis in Auktionswährung 250 EUR
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
1366 $
Preis in Auktionswährung 1200 CHF
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum25. April 2023
ErhaltungMS62
Preis
Verkäufercgb.fr
Datum25. April 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Verkäufercgb.fr
Datum6. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
VerkäuferV. GADOURY
Datum14. November 2015
ErhaltungAU58 NGC
Preis
VerkäuferHeritage
Datum22. September 2015
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
12
