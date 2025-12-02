flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1888 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Patrick Guillard Collection

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC131,501

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1888
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:410 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (23)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1888 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1370, welches bei Numismatica Genevensis SA für 1.200 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2024.

Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 2. Dezember 2025
Verkäufercgb.fr
Datum2. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
290 $
Preis in Auktionswährung 250 EUR
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 10. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
1366 $
Preis in Auktionswährung 1200 CHF
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion Auctiones - 17. September 2023
VerkäuferAuctiones
Datum17. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 25. April 2023
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum25. April 2023
ErhaltungMS62
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 25. April 2023
Verkäufercgb.fr
Datum25. April 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 6. Dezember 2022
Verkäufercgb.fr
Datum6. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. Juni 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. Juni 2022
ErhaltungMS62
Preis
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 9. April 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. April 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion Rio de la Plata - 18. Dezember 2020
VerkäuferRio de la Plata
Datum18. Dezember 2020
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 27. Oktober 2020
Verkäufercgb.fr
Datum27. Oktober 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion V. GADOURY - 3. April 2020
VerkäuferV. GADOURY
Datum3. April 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion Tauler & Fau - 16. Dezember 2019
VerkäuferTauler & Fau
Datum16. Dezember 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 23. September 2018
VerkäuferKatz
Datum23. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion Hess Divo - 31. Mai 2017
VerkäuferHess Divo
Datum31. Mai 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion V. GADOURY - 14. November 2015
VerkäuferV. GADOURY
Datum14. November 2015
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 22. September 2015
VerkäuferHeritage
Datum22. September 2015
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion Künker - 24. Juni 2015
VerkäuferKünker
Datum24. Juni 2015
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion Grün - 16. Mai 2014
VerkäuferGrün
Datum16. Mai 2014
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion Grün - 15. November 2013
VerkäuferGrün
Datum15. November 2013
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 24. April 2013
Verkäufercgb.fr
Datum24. April 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1888 A "Mit Slogan" auf der Auktion iNumis - 11. Dezember 2012
VerkäuferiNumis
Datum11. Dezember 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
