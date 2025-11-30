flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1871 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC4,757,257

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1871
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:95 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (248)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1871 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1836, welches bei Jean ELSEN & ses Fils s.a. für 1.700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. März 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion BAC - 13. Januar 2026
VerkäuferBAC
Datum13. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion Pegasus Auctions - 30. November 2025
VerkäuferPegasus Auctions
Datum30. November 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
162 $
Preis in Auktionswährung 140 EUR
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 19. November 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum19. November 2025
ErhaltungMS62
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion Russiancoin - 13. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum13. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 21. Oktober 2025
Verkäufercgb.fr
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
116 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 5. Oktober 2025
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion WAG - 5. Oktober 2025
VerkäuferWAG
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion BAC - 30. September 2025
VerkäuferBAC
Datum30. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion BAC - 27. Mai 2025
VerkäuferBAC
Datum27. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 15. Mai 2025
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 15. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum15. Mai 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion Coin Cabinet - 14. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 1. April 2025
Verkäufercgb.fr
Datum1. April 2025
ErhaltungMS62
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion Höhn - 2. März 2025
VerkäuferHöhn
Datum2. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 12. Februar 2025
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum12. Februar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion Nomisma - 24. Januar 2025
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion Nomisma - 24. Januar 2025
VerkäuferNomisma
Datum24. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion Nomisma - 24. Januar 2025
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion Nomisma - 24. Januar 2025
VerkäuferNomisma
Datum24. Januar 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion BAC - 14. Januar 2025
VerkäuferBAC
Datum14. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 A "Mit Slogan" auf der Auktion WAG - 15. Dezember 2024
VerkäuferWAG
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
