FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1871 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC4,757,257
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1871
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:95 USD
Auktionspreise (248)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1871 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1836, welches bei Jean ELSEN & ses Fils s.a. für 1.700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. März 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPegasus Auctions
Datum30. November 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
162 $
Preis in Auktionswährung 140 EUR
Verkäufercgb.fr
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
116 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
123...12
Beliebte Abschnitte