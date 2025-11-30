2 Franken 1871 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1871 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1836, welches bei Jean ELSEN & ses Fils s.a. für 1.700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. März 2024.

Erhaltung PROOF (1) UNC (116) AU (52) XF (57) VF (10) F (1) VG (1) Keine Note (10) Erhaltung (slab) MS66 (8) MS65 (15) MS64 (22) MS63 (18) MS62 (11) MS61 (5) AU58 (3) AU55 (1) PF66 (1) DETAILS (2) Service NGC (64) PCGS (22)

