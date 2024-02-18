flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1905 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1905 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1905 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,000,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1905
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:230 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1905 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1905 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 409, welches bei Maison Pruvost Numismatique für 850 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
258 $
Preis in Auktionswährung 220 EUR
Frankreich 2 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 4. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum4. August 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
84 $
Preis in Auktionswährung 84 USD
Frankreich 2 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Frühwald - 18. Februar 2024
VerkäuferFrühwald
Datum18. Februar 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Olivier Goujon - 7. Oktober 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum7. Oktober 2023
ErhaltungMS64 GENI
Preis
Frankreich 2 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion WAG - 13. Juni 2021
VerkäuferWAG
Datum13. Juni 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Aurea - 11. Juni 2021
VerkäuferAurea
Datum11. Juni 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 30. Mai 2021
VerkäuferPruvost
Datum30. Mai 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 19. Mai 2018
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. Mai 2018
ErhaltungMS63 GENI
Preis
Frankreich 2 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 21. Mai 2017
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum21. Mai 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion WAG - 15. Juni 2014
VerkäuferWAG
Datum15. Juni 2014
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion London Coins - 1. März 2014
VerkäuferLondon Coins
Datum1. März 2014
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 22. Oktober 2013
VerkäuferiNumis
Datum22. Oktober 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 11. Mai 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum11. Mai 2012
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1905 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 14. Mai 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum14. Mai 2011
ErhaltungVF
Preis
