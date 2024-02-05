flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1908 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1908 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1908 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: WAG online Auktionen oHG

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,501,808

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1908
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:320 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1908 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (20)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1908 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21095, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. August 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
105 $
Preis in Auktionswährung 90 EUR
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 4. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum4. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
1560 $
Preis in Auktionswährung 1560 USD
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion WAG - 6. April 2025
VerkäuferWAG
Datum6. April 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Olivier Goujon - 5. Februar 2024
VerkäuferOlivier Goujon
Datum5. Februar 2024
ErhaltungAU
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Olivier Goujon - 7. Oktober 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum7. Oktober 2023
ErhaltungMS63 GENI
Preis
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Katz - 29. März 2020
VerkäuferKatz
Datum29. März 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Numisor - 20. November 2018
VerkäuferNumisor
Datum20. November 2018
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 19. Mai 2018
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. Mai 2018
ErhaltungMS64 GENI
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion WAG - 5. November 2017
VerkäuferWAG
Datum5. November 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion WAG - 7. Mai 2017
VerkäuferWAG
Datum7. Mai 2017
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Teutoburger - 5. Dezember 2015
VerkäuferTeutoburger
Datum5. Dezember 2015
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion WAG - 14. Juni 2015
VerkäuferWAG
Datum14. Juni 2015
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion WAG - 15. Juni 2014
VerkäuferWAG
Datum15. Juni 2014
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 17. Mai 2013
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum17. Mai 2013
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Numis.be - 25. November 2012
VerkäuferNumis.be
Datum25. November 2012
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 11. Mai 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum11. Mai 2012
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2011
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1908 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 14. Mai 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum14. Mai 2011
ErhaltungAU
Preis
