2 Franken 1908 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1908 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21095, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. August 2025.

Erhaltung UNC (8) AU (8) XF (4) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (2) MS64 (1) MS63 (1) Service GENI (2) PCGS (2) NGC (1)