FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1908 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: WAG online Auktionen oHG
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,501,808
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1908
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:320 USD
Auktionspreise (20)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1908 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21095, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. August 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. Mai 2018
ErhaltungMS64 GENI
Preis
******
