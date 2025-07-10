flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1915 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1915 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1915 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC13,963,409

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1915
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1915 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (28)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1915 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1025, welches bei Dix Noonan Webb für 120 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. September 2021.

Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungUNC
Preis
32 $
Preis in Auktionswährung 27 EUR
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Katz - 10. Juli 2025
VerkäuferKatz
Datum10. Juli 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
61 $
Preis in Auktionswährung 52 EUR
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Katz - 10. Juli 2025
VerkäuferKatz
Datum10. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Auctiones - 15. September 2024
VerkäuferAuctiones
Datum15. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Katz - 14. Januar 2024
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 16. Dezember 2023
VerkäuferCoins NB
Datum16. Dezember 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion BAC - 9. November 2022
VerkäuferBAC
Datum9. November 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion BAC - 8. Juni 2022
VerkäuferBAC
Datum8. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion BAC - 26. Januar 2022
VerkäuferBAC
Datum26. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Pars Coins - 24. Januar 2022
VerkäuferPars Coins
Datum24. Januar 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preis
Frankreich 2 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion V. GADOURY - 3. September 2021
VerkäuferV. GADOURY
Datum3. September 2021
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preis
