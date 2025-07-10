2 Franken 1915 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1915 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1025, welches bei Dix Noonan Webb für 120 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. September 2021.

