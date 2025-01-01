Münzen von Frankreich 1915

Katalog
1775-1940
1775-1940
Ludwig XVI
1775-1795
Erste Republik
1792-1804
Napoleon I
1802-1814
Ludwig XVIII
1814-1824
Karl X
1824-1830
Louis-Philippe I
1830-1848
Zweite Republik
1848-1852
Napoleon III
1852-1870
Dritte Republik
1870-1940
2 Franken 1915 Sämann
Durchschnittlicher Preis
30 $
Verkauf
0
28
1 Franken 1915 Sämann
Durchschnittlicher Preis
65 $
Verkauf
0
24
50 Centime 1915 Sämann
Durchschnittlicher Preis
80 $
Verkauf
0
25
