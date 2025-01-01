flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

Münzen von Frankreich 1915

Silbermünzen

Vorderseite
Rückseite
2 Franken 1915 Sämann
Durchschnittlicher Preis30 $
Verkauf
028
Vorderseite
Rückseite
1 Franken 1915 Sämann
Durchschnittlicher Preis65 $
Verkauf
024
Vorderseite
Rückseite
50 Centime 1915 Sämann
Durchschnittlicher Preis80 $
Verkauf
025
Kategorie
Jahr
Suchen