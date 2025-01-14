flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1915 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1915 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1915 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC47,955,158

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1915
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:65 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1915 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (24)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1915 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 395, welches bei MDC Monaco für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 22. Juli 2025
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungMS62
Preis
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Katz - 10. Juli 2025
VerkäuferKatz
Datum10. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
18 $
Preis in Auktionswährung 15 EUR
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
38 $
Preis in Auktionswährung 35 EUR
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 23. November 2024
VerkäuferCoins NB
Datum23. November 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 30. März 2024
VerkäuferCoins NB
Datum30. März 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 5. März 2023
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum5. März 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 5. März 2023
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum5. März 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 25. September 2022
VerkäuferPruvost
Datum25. September 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Olivier Goujon - 2. April 2022
VerkäuferOlivier Goujon
Datum2. April 2022
ErhaltungMS66 GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Karamitsos - 5. Dezember 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum5. Dezember 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Karamitsos - 13. Juni 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum13. Juni 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Pars Coins - 1. März 2021
VerkäuferPars Coins
Datum1. März 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Karamitsos - 13. Juni 2020
VerkäuferKaramitsos
Datum13. Juni 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Darabanth - 25. April 2019
Frankreich 1 Franken 1915 "Sämann" auf der Auktion Darabanth - 25. April 2019
VerkäuferDarabanth
Datum25. April 2019
ErhaltungXF
Preis
