1 Franken 1915 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1915 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 395, welches bei MDC Monaco für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.

