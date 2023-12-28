FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1915 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC20,892,772
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1915
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:80 USD
Auktionspreise (25)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1915 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 65355, welches bei Heritage Auctions für 456 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. März 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferRussiancoin
Datum29. September 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte