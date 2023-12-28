50 Centime 1915 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1915 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 65355, welches bei Heritage Auctions für 456 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. März 2023.

