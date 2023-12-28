flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1915 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1915 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1915 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC20,892,772

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1915
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:80 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1915 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (25)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1915 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 65355, welches bei Heritage Auctions für 456 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. März 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
33 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
19 $
Preis in Auktionswährung 18 EUR
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion Katz - 28. Dezember 2023
VerkäuferKatz
Datum28. Dezember 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion Katz - 31. August 2023
VerkäuferKatz
Datum31. August 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. März 2023
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. März 2023
VerkäuferHeritage
Datum30. März 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. März 2023
VerkäuferHeritage
Datum30. März 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion BAC - 14. Dezember 2022
VerkäuferBAC
Datum14. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 29. September 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum29. September 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion BAC - 6. Juli 2022
VerkäuferBAC
Datum6. Juli 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 9. Juni 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum9. Juni 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion Katz - 8. Juni 2022
VerkäuferKatz
Datum8. Juni 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 14. April 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum14. April 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion Katz - 20. März 2022
VerkäuferKatz
Datum20. März 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion BAC - 2. März 2022
VerkäuferBAC
Datum2. März 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion Frühwald - 28. September 2019
VerkäuferFrühwald
Datum28. September 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion Frühwald - 18. Mai 2019
VerkäuferFrühwald
Datum18. Mai 2019
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion Katz - 28. April 2019
VerkäuferKatz
Datum28. April 2019
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion Katz - 28. Oktober 2018
VerkäuferKatz
Datum28. Oktober 2018
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1915 "Sämann" auf der Auktion Frühwald - 17. Juni 2018
VerkäuferFrühwald
Datum17. Juni 2018
ErhaltungUNC
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1915Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 50 CentimeNumismatische Auktionen