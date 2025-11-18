FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1895 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC600,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1895
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:200 USD
Auktionspreise (63)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1895 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 749, welches bei MDC Monaco für 950 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum18. November 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
151 $
Preis in Auktionswährung 130 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Verkäufercgb.fr
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum5. März 2023
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferStephen Album
Datum8. November 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
VerkäuferOlivier Goujon
Datum9. Oktober 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum29. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
