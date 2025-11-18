flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1895 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Tauler&Fau Subastas

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC600,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1895
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (63)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1895 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 749, welches bei MDC Monaco für 950 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 18. November 2025
Verkäufercgb.fr
Datum18. November 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
151 $
Preis in Auktionswährung 130 EUR
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion Busso Peus - 30. April 2025
VerkäuferBusso Peus
Datum30. April 2025
ErhaltungAU
Preis
137 $
Preis in Auktionswährung 120 EUR
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion CNG - 19. März 2025
VerkäuferCNG
Datum19. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU55
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. April 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. April 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 24. Oktober 2023
Verkäufercgb.fr
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 13. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion Cayón - 10. Oktober 2023
VerkäuferCayón
Datum10. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion Olivier Goujon - 7. Oktober 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum7. Oktober 2023
ErhaltungMS62 GENI
Preis
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 6. April 2023
VerkäuferKatz
Datum6. April 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 5. März 2023
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum5. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion Stephen Album - 8. November 2022
VerkäuferStephen Album
Datum8. November 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion Olivier Goujon - 9. Oktober 2022
VerkäuferOlivier Goujon
Datum9. Oktober 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 18. September 2022
VerkäuferKatz
Datum18. September 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 28. Juli 2022
VerkäuferKatz
Datum28. Juli 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 29. Mai 2022
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum29. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 26. April 2022
Verkäufercgb.fr
Datum26. April 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1895 A "Mit Slogan" auf der Auktion Olivier Goujon - 2. April 2022
VerkäuferOlivier Goujon
Datum2. April 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
