2 Franken 1895 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1895 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 749, welches bei MDC Monaco für 950 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2024.

Erhaltung UNC (32) AU (16) XF (6) VF (6) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS66 (3) MS65 (4) MS64 (11) MS63 (3) MS62 (3) AU58 (1) AU55 (1) Service PCGS (13) NGC (11) GENI (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

Artemide Aste (1)

Auction World (1)

Aurea (1)

Aureo & Calicó (1)

Busso Peus (1)

Cayón (2)

cgb.fr (7)

CNG (1)

Coinhouse (1)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Grün (1)

Heritage (6)

ibercoin (1)

Ibrahim's Collectibles (3)

iNumis (9)

Katz (5)

Künker (4)

MDC Monaco (3)

Monnaies d'Antan (2)

Numis.be (1)

NumisCorner (1)

Olivier Goujon (4)

Pruvost (1)

Sedwick (1)

Stack's (1)

Stephen Album (1)

Tauler & Fau (1)

V. GADOURY (1)