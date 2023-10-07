FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1902 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,000,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1902
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:220 USD
Auktionspreise (19)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1902 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 407, welches bei MDC Monaco für 500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
432 $
Preis in Auktionswährung 432 USD
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
432 $
Preis in Auktionswährung 432 USD
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. November 2016
ErhaltungXF
Preis
