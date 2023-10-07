flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1902 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1902 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1902 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Cayón Subastas

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,000,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1902
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:220 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1902 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (19)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1902 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 407, welches bei MDC Monaco für 500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
432 $
Preis in Auktionswährung 432 USD
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
432 $
Preis in Auktionswährung 432 USD
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion Olivier Goujon - 7. Oktober 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum7. Oktober 2023
ErhaltungMS63 GENI
Preis
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 6. Oktober 2020
VerkäuferiNumis
Datum6. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion London Coins - 1. März 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum1. März 2020
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 8. Oktober 2019
VerkäuferiNumis
Datum8. Oktober 2019
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 19. November 2016
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. November 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion Jesús Vico - 15. September 2015
VerkäuferJesús Vico
Datum15. September 2015
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 22. Oktober 2013
VerkäuferiNumis
Datum22. Oktober 2013
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 17. Mai 2013
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum17. Mai 2013
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion Jean ELSEN - 16. März 2013
VerkäuferJean ELSEN
Datum16. März 2013
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 11. Mai 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum11. Mai 2012
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 14. Mai 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum14. Mai 2011
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1902 "Sämann" auf der Auktion Cayón - 26. Februar 2010
VerkäuferCayón
Datum26. Februar 2010
ErhaltungUNC
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1902Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 2 FrankenNumismatische Auktionen