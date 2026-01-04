2 Franken 1919 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1919 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24461, welches bei Heritage Auctions für 930 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Dezember 2024.

