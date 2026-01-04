flag
2 Franken 1919 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1919 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1919 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC9,260,934

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1919
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (37)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1919 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24461, welches bei Heritage Auctions für 930 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Dezember 2024.

Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungAU
Preis
14 $
Preis in Auktionswährung 12 EUR
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 16. November 2025
VerkäuferKatz
Datum16. November 2025
ErhaltungUNC
Preis
15 $
Preis in Auktionswährung 13 EUR
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 13. September 2025
VerkäuferCoins NB
Datum13. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Nomisma - 3. Juli 2025
VerkäuferNomisma
Datum3. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 10. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Via - 4. November 2024
VerkäuferVia
Datum4. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 14. September 2024
VerkäuferCoins NB
Datum14. September 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 15. Juni 2024
VerkäuferCoins NB
Datum15. Juni 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 24. Februar 2024
VerkäuferCoins NB
Datum24. Februar 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 17. Dezember 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum17. Dezember 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 19. Juli 2023
VerkäuferKatz
Datum19. Juli 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 23. März 2023
VerkäuferKatz
Datum23. März 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion BAC - 7. September 2022
VerkäuferBAC
Datum7. September 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
