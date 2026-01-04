FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1919 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC9,260,934
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1919
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionspreise (37)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1919 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24461, welches bei Heritage Auctions für 930 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Datum10. Dezember 2024
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Datum11. Oktober 2023
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
