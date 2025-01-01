flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

Münzen von Frankreich 1919

Silbermünzen

Vorderseite
Rückseite
2 Franken 1919 Sämann
Durchschnittlicher Preis130 $
Verkauf
037
Vorderseite
Rückseite
1 Franken 1919 Sämann
Durchschnittlicher Preis30 $
Verkauf
041
Vorderseite
Rückseite
50 Centime 1919 Sämann
Durchschnittlicher Preis30 $
Verkauf
034
Kategorie
Jahr
Suchen