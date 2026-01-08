FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1919 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: { "ru": "Pesek Auctions" }
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC24,298,732
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1919
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Auktionspreise (34)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1919 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 71460, welches bei Stack's Bowers für 150 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStephen Album
Datum2. Dezember 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStephen Album
Datum28. November 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferPesek Auctions
Datum23. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStephen Album
Datum8. August 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte