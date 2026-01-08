flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1919 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1919 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1919 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC24,298,732

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1919
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1919 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (34)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1919 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 71460, welches bei Stack's Bowers für 150 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion Russiancoin - 8. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
13 $
Preis in Auktionswährung 11 EUR
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
22 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 2. Dezember 2024
VerkäuferStephen Album
Datum2. Dezember 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 29. Februar 2024
VerkäuferStack's
Datum29. Februar 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 28. November 2023
VerkäuferStephen Album
Datum28. November 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 31. August 2023
VerkäuferKatz
Datum31. August 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion BAC - 14. Dezember 2022
VerkäuferBAC
Datum14. Dezember 2022
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion Pesek Auctions - 23. November 2022
VerkäuferPesek Auctions
Datum23. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 8. August 2022
VerkäuferStephen Album
Datum8. August 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion BAC - 6. Juli 2022
VerkäuferBAC
Datum6. Juli 2022
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 8. Juni 2022
VerkäuferKatz
Datum8. Juni 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 20. März 2022
VerkäuferKatz
Datum20. März 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 20. März 2022
VerkäuferKatz
Datum20. März 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1919 "Sämann" auf der Auktion BAC - 2. März 2022
VerkäuferBAC
Datum2. März 2022
ErhaltungAU
Preis
