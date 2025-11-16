FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1919 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC46,111,525
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1919
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1919 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1525, welches bei MDC Monaco für 3.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Oktober 2023.
