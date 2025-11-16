flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1919 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1919 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1919 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC46,111,525

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1919
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1919 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (41)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1919 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1525, welches bei MDC Monaco für 3.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
32 $
Preis in Auktionswährung 27 EUR
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 16. November 2025
VerkäuferKatz
Datum16. November 2025
ErhaltungUNC
Preis
12 $
Preis in Auktionswährung 10 EUR
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 12. Oktober 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 10. Juli 2025
VerkäuferKatz
Datum10. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 29. März 2025
VerkäuferCoins NB
Datum29. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Darabanth - 9. Januar 2025
VerkäuferDarabanth
Datum9. Januar 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1919 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
