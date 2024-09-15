flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1912 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1912 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1912 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,000,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1912
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:50 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1912 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (11)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1912 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 413, welches bei MDC Monaco für 160 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion Auctiones - 15. September 2024
VerkäuferAuctiones
Datum15. September 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
170 $
Preis in Auktionswährung 160 EUR
Frankreich 2 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion Aurea - 11. Juni 2021
VerkäuferAurea
Datum11. Juni 2021
ErhaltungXF
Preis
7 $
Preis in Auktionswährung 150 CZK
Frankreich 2 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion Auctiones - 20. September 2020
VerkäuferAuctiones
Datum20. September 2020
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion Tauler & Fau - 25. September 2018
VerkäuferTauler & Fau
Datum25. September 2018
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion Emporium Hamburg - 5. Dezember 2014
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum5. Dezember 2014
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 17. Mai 2013
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum17. Mai 2013
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion Jean ELSEN - 16. März 2013
VerkäuferJean ELSEN
Datum16. März 2013
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 2 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 11. Mai 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum11. Mai 2012
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1912 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 14. Mai 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum14. Mai 2011
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
