2 Franken 1912 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,000,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1912
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:50 USD
Auktionspreise (11)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1912 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 413, welches bei MDC Monaco für 160 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
170 $
Preis in Auktionswährung 160 EUR
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum5. Dezember 2014
ErhaltungVF
Preis
