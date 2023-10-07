FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1901 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,860,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1901
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:180 USD
Auktionspreise (25)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1901 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 406, welches bei MDC Monaco für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
336 $
Preis in Auktionswährung 336 USD
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
336 $
Preis in Auktionswährung 336 USD
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungAU53
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
VerkäuferNumismática Leilões
Datum10. August 2023
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. Mai 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
