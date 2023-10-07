flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1901 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1901 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1901 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: ICE Auction Galleries

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,860,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1901
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:180 USD
Auktionspreise (25)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1901 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 406, welches bei MDC Monaco für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
336 $
Preis in Auktionswährung 336 USD
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
336 $
Preis in Auktionswährung 336 USD
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. September 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungAU53
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 20. Februar 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum20. Februar 2024
ErhaltungAU53
Preis
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Olivier Goujon - 7. Oktober 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum7. Oktober 2023
ErhaltungMS63 GENI
Preis
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Numismática Leilões - 10. August 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum10. August 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. Juni 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. Juni 2022
ErhaltungAU53
Preis
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Aurea - 11. Juni 2021
VerkäuferAurea
Datum11. Juni 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 6. Oktober 2020
VerkäuferiNumis
Datum6. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Tauler & Fau - 12. Mai 2020
VerkäuferTauler & Fau
Datum12. Mai 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 24. November 2019
VerkäuferiNumis
Datum24. November 2019
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 19. Mai 2019
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. Mai 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion HERVERA - 10. Mai 2019
VerkäuferHERVERA
Datum10. Mai 2019
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 9. Oktober 2018
VerkäuferiNumis
Datum9. Oktober 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Cayón - 4. Oktober 2018
VerkäuferCayón
Datum4. Oktober 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Tauler & Fau - 25. September 2018
VerkäuferTauler & Fau
Datum25. September 2018
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 19. November 2016
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. November 2016
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1901 "Sämann" auf der Auktion Heritage Eur - 28. Mai 2016
VerkäuferHeritage Eur
Datum28. Mai 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
