flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1889 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1889 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1889 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage PROOF100

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1889
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3200 USD
Durchschnittspreis (PROOF):8700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1889 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (10)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1889 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 807, welches bei MDC Monaco für 10.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1889 A "Mit Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 14. Oktober 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungPF66 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1889 A "Mit Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 4. Juni 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Juni 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
3216 $
Preis in Auktionswährung 3000 EUR
Frankreich 2 Franken 1889 A "Mit Slogan" auf der Auktion Maître Wattebled - 27. Januar 2022
VerkäuferMaître Wattebled
Datum27. Januar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
8993 $
Preis in Auktionswährung 8000 EUR
Frankreich 2 Franken 1889 A "Mit Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1889 A "Mit Slogan" auf der Auktion MDC Monaco - 15. November 2018
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1889 A "Mit Slogan" auf der Auktion Künker - 9. Oktober 2013
VerkäuferKünker
Datum9. Oktober 2013
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1889 A "Mit Slogan" auf der Auktion Palombo - 27. November 2011
VerkäuferPalombo
Datum27. November 2011
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1889 A "Mit Slogan" auf der Auktion ICE - 18. Februar 2011
VerkäuferICE
Datum18. Februar 2011
ErhaltungPROOF
Preis
Frankreich 2 Franken 1889 A "Mit Slogan" auf der Auktion Goldberg - 13. September 2006
Frankreich 2 Franken 1889 A "Mit Slogan" auf der Auktion Goldberg - 13. September 2006
VerkäuferGoldberg
Datum13. September 2006
ErhaltungPF62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1889 A "Mit Slogan" auf der Auktion UBS - 27. Januar 2004
VerkäuferUBS
Datum27. Januar 2004
ErhaltungUNC
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1889Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 2 FrankenNumismatische Auktionen