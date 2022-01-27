FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1889 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage PROOF100
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1889
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3200 USD
Durchschnittspreis (PROOF):8700 USD
Auktionspreise (10)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1889 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 807, welches bei MDC Monaco für 10.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Juni 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
3216 $
Preis in Auktionswährung 3000 EUR
VerkäuferMaître Wattebled
Datum27. Januar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
8993 $
Preis in Auktionswährung 8000 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
