2 Franken 1889 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1889 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 807, welches bei MDC Monaco für 10.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2018.

Erhaltung PROOF (8) UNC (1) AU (1) Erhaltung (slab) PF66 (3) PF65 (1) PF62 (1) DETAILS (1) Service NGC (6)