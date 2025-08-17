flag
2 Franken 1910 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1910 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1910 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,190,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1910
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:45 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1910 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (17)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1910 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 412, welches bei MDC Monaco für 160 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion Katz - 17. August 2025
VerkäuferKatz
Datum17. August 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion Auctiones - 17. Dezember 2023
VerkäuferAuctiones
Datum17. Dezember 2023
ErhaltungUNC
Preis
98 $
Preis in Auktionswährung 85 CHF
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
170 $
Preis in Auktionswährung 160 EUR
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 23. Juni 2021
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 23. Juni 2021
VerkäuferStack's
Datum23. Juni 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion Aurea - 11. Juni 2021
VerkäuferAurea
Datum11. Juni 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 24. November 2019
VerkäuferiNumis
Datum24. November 2019
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion Cayón - 4. Oktober 2018
VerkäuferCayón
Datum4. Oktober 2018
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion Numisa - 25. November 2017
VerkäuferNumisa
Datum25. November 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion Numisa - 3. September 2017
VerkäuferNumisa
Datum3. September 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion Numisa - 24. Juni 2017
VerkäuferNumisa
Datum24. Juni 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion Numisa - 26. März 2017
VerkäuferNumisa
Datum26. März 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion Numisa - 31. Dezember 2016
VerkäuferNumisa
Datum31. Dezember 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion Jean ELSEN - 6. Dezember 2014
VerkäuferJean ELSEN
Datum6. Dezember 2014
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion Jean ELSEN - 16. März 2013
VerkäuferJean ELSEN
Datum16. März 2013
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion Eeckhout - 12. November 2011
VerkäuferEeckhout
Datum12. November 2011
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1910 "Sämann" auf der Auktion ICE - 18. Mai 2011
VerkäuferICE
Datum18. Mai 2011
ErhaltungUNC
Preis
