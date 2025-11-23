flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1898 "Sämann". Piedfort (Frankreich, Dritte Republik)

Vielfalt: Piedfort

Avers 2 Franken 1898 "Sämann" Piedfort - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1898 "Sämann" Piedfort - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht17,77 g
  • Reines Silber (0,4771 oz) 14,8379 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1898
  • MünzstätteParis
  • MünztypProbemünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:710 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1898 "Sämann" Piedfort - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (10)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1898 "Sämann". Piedfort. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 725, welches bei Hess Divo für 900 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Oktober 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Chaponnière - 23. November 2025
VerkäuferChaponnière
Datum23. November 2025
ErhaltungSP62 PCGS
Preis
519 $
Preis in Auktionswährung 420 CHF
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion St James’s - 25. September 2024
VerkäuferSt James’s
Datum25. September 2024
ErhaltungAU
Preis
430 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 3. Dezember 2019
Verkäufercgb.fr
Datum3. Dezember 2019
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Chaponnière - 20. November 2019
VerkäuferChaponnière
Datum20. November 2019
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Boule - 14. November 2018
VerkäuferBoule
Datum14. November 2018
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion V. GADOURY - 2. Dezember 2017
VerkäuferV. GADOURY
Datum2. Dezember 2017
ErhaltungSP62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion 51 Gallery - 10. Februar 2017
Verkäufer51 Gallery
Datum10. Februar 2017
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion cgb.fr - 4. Dezember 2013
Verkäufercgb.fr
Datum4. Dezember 2013
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Hess Divo - 26. Oktober 2011
VerkäuferHess Divo
Datum26. Oktober 2011
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1898 "Sämann" auf der Auktion Künker - 22. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum22. Juni 2011
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1898Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 2 FrankenNumismatische Auktionen