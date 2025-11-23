FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1898 "Sämann". Piedfort (Frankreich, Dritte Republik)
Vielfalt: Piedfort
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht17,77 g
- Reines Silber (0,4771 oz) 14,8379 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1898
- MünzstätteParis
- MünztypProbemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:710 USD
Auktionspreise (10)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1898 "Sämann". Piedfort. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 725, welches bei Hess Divo für 900 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Oktober 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferChaponnière
Datum23. November 2025
ErhaltungSP62 PCGS
Preis
519 $
Preis in Auktionswährung 420 CHF
Verkäufercgb.fr
Datum3. Dezember 2019
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
******

VerkäuferChaponnière
Datum20. November 2019
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
******

VerkäuferV. GADOURY
Datum2. Dezember 2017
ErhaltungSP62 PCGS
Preis
******

Verkäufer51 Gallery
Datum10. Februar 2017
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
******

