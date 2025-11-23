2 Franken 1898 "Sämann". Piedfort (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1898 "Sämann". Piedfort. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 725, welches bei Hess Divo für 900 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Oktober 2011.

