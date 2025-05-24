FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Patrick Guillard Collection
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,255,958
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1871
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionspreise (43)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1871 "Ohne Slogan" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 793, welches bei Dix Noonan Webb für 650 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Juli 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
550 $
Preis in Auktionswährung 550 USD
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum3. Juni 2024
ErhaltungAU55
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAphrodite Art Coins
Datum9. Juli 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum25. April 2023
ErhaltungAU55
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferOlivier Goujon
Datum16. Juni 2020
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Beliebte Abschnitte