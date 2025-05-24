flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Patrick Guillard Collection

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,255,958

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1871
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (43)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1871 "Ohne Slogan" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 793, welches bei Dix Noonan Webb für 650 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Juli 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 24. Mai 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum24. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Coins NB - 5. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
46 $
Preis in Auktionswährung 42 EUR
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Aureo & Calicó - 19. September 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Stephen Album - 16. Juni 2024
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
550 $
Preis in Auktionswährung 550 USD
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 3. Juni 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum3. Juni 2024
ErhaltungAU55
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. Mai 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Coins NB - 16. Dezember 2023
VerkäuferCoins NB
Datum16. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Künker - 8. Dezember 2023
VerkäuferKünker
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Aureo & Calicó - 17. Oktober 2023
VerkäuferAureo & Calicó
Datum17. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Aphrodite Art Coins - 9. Juli 2023
VerkäuferAphrodite Art Coins
Datum9. Juli 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 25. April 2023
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum25. April 2023
ErhaltungAU55
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Numisor - 20. Oktober 2022
VerkäuferNumisor
Datum20. Oktober 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion DNW - 7. Juli 2021
VerkäuferDNW
Datum7. Juli 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Olivier Goujon - 16. Juni 2020
VerkäuferOlivier Goujon
Datum16. Juni 2020
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion iNumis - 3. März 2020
VerkäuferiNumis
Datum3. März 2020
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion iNumis - 8. Oktober 2019
VerkäuferiNumis
Datum8. Oktober 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Jean ELSEN - 16. März 2019
VerkäuferJean ELSEN
Datum16. März 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Heritage - 29. November 2018
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Heritage - 29. November 2018
VerkäuferHeritage
Datum29. November 2018
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Cayón - 4. Oktober 2018
VerkäuferCayón
Datum4. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" auf der Auktion HERVERA - 20. Dezember 2017
VerkäuferHERVERA
Datum20. Dezember 2017
ErhaltungF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1871Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 2 FrankenNumismatische Auktionen