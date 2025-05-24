2 Franken 1871 K "Ohne Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1871 "Ohne Slogan" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 793, welches bei Dix Noonan Webb für 650 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Juli 2021.

