2 Franken 1920 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1920 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1395, welches bei MDC Monaco für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2024.

Erhaltung UNC (12) XF (1) Erhaltung (slab) MS66 (2) MS65 (3) MS64 (3) Service PCGS (5) NGC (2) ANACS (1)