FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1920 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,013,677
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1920
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:330 USD
Auktionspreise (13)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1920 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1395, welches bei MDC Monaco für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Datum25. Februar 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
