2 Franken 1920 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1920 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1920 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,013,677

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1920
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:330 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1920 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (13)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1920 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1395, welches bei MDC Monaco für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2024.

Frankreich 2 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Inasta - 10. September 2025
VerkäuferInasta
Datum10. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
13 $
Preis in Auktionswährung 11 EUR
Frankreich 2 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Inasta - 17. April 2025
VerkäuferInasta
Datum17. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
55 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Frankreich 2 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 25. Februar 2024
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum25. Februar 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 26. November 2023
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum26. November 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Aurea - 11. Juni 2021
VerkäuferAurea
Datum11. Juni 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Tauler & Fau - 25. September 2018
VerkäuferTauler & Fau
Datum25. September 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 9. November 2010
VerkäuferHeritage
Datum9. November 2010
ErhaltungMS64 ANACS
Preis
******
