FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

Münzen von Frankreich 1920

Silbermünzen

Vorderseite
Rückseite
2 Franken 1920 Sämann
Durchschnittlicher Preis330 $
Verkauf
013
Vorderseite
Rückseite
1 Franken 1920 Sämann
Durchschnittlicher Preis45 $
Verkauf
153
Vorderseite
Rückseite
50 Centime 1920 Sämann
Durchschnittlicher Preis65 $
Verkauf
014
