50 Centime 1920 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1920 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1920 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Inasta Spa

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC8,508,650

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1920
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:65 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1920 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (14)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1920 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 63462, welches bei Heritage Auctions für 312 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. April 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1920 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
27 $
Preis in Auktionswährung 25 EUR
Frankreich 50 Centime 1920 "Sämann" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Frankreich 50 Centime 1920 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1920 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1920 "Sämann" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1920 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1920 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 28. November 2023
VerkäuferStephen Album
Datum28. November 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1920 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1920 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 8. August 2022
VerkäuferStephen Album
Datum8. August 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1920 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 22. Februar 2022
VerkäuferStack's
Datum22. Februar 2022
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1920 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 6. Dezember 2021
VerkäuferStephen Album
Datum6. Dezember 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1920 "Sämann" auf der Auktion Aureo & Calicó - 19. Oktober 2021
VerkäuferAureo & Calicó
Datum19. Oktober 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1920 "Sämann" auf der Auktion Silicua Coins - 20. Mai 2020
VerkäuferSilicua Coins
Datum20. Mai 2020
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1920 "Sämann" auf der Auktion Inasta - 3. März 2020
VerkäuferInasta
Datum3. März 2020
ErhaltungUNC
Preis
