FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1920 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Inasta Spa
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC8,508,650
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1920
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:65 USD
Auktionspreise (14)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1920 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 63462, welches bei Heritage Auctions für 312 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. April 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
VerkäuferStephen Album
Datum28. November 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
VerkäuferStephen Album
Datum8. August 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferStephen Album
Datum6. Dezember 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
