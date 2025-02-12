50 Centime 1920 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1920 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 63462, welches bei Heritage Auctions für 312 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. April 2024.

Erhaltung UNC (13) XF (1) Erhaltung (slab) MS67 (2) MS66 (1) MS65 (3) MS64 (3) Service PCGS (5) NGC (4)