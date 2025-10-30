flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1920 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1920 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1920 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Tauler&Fau Subastas

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC19,321,795

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1920
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:45 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1920 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (52)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1920 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3050, welches bei Heritage Auctions für 70.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Januar 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Tauler & Fau - 30. Oktober 2025
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Tauler & Fau - 30. Oktober 2025
VerkäuferTauler & Fau
Datum30. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
58 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Katz - 12. Oktober 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Preis
12 $
Preis in Auktionswährung 10 EUR
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Katz - 10. Juli 2025
VerkäuferKatz
Datum10. Juli 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 12. April 2025
VerkäuferCoins NB
Datum12. April 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 2. Dezember 2024
VerkäuferStephen Album
Datum2. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion WAG - 6. Oktober 2024
VerkäuferWAG
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 27. Juli 2024
VerkäuferCoins NB
Datum27. Juli 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Frankreich 1 Franken 1920 "Sämann" auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungUNC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1920Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 1 FrankenNumismatische Auktionen