1 Franken 1920 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1920 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3050, welches bei Heritage Auctions für 70.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Januar 2014.

Erhaltung UNC (49) AU (2) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS67 (3) MS66 (10) MS65 (15) MS64 (5) MS63 (3) Service PCGS (21) NGC (16)

Verkäufer Alle Unternehmen

Coins NB (5)

Heritage (6)

Karamitsos (1)

Katz (12)

MDC Monaco (15)

Numis.be (1)

Pruvost (1)

Stack's (6)

Stephen Album (1)

Tauler & Fau (2)

WAG (1)

WCN (1)