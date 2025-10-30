FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1920 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC19,321,795
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1920
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:45 USD
Auktionspreise (52)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1920 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3050, welches bei Heritage Auctions für 70.500 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Januar 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
