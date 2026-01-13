flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1872 K "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,467,427

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1872
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (15)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1872 "Mit Slogan" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1004080, welches bei cgb.fr für 670 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 13. Januar 2026
Verkäufercgb.fr
Datum13. Januar 2026
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
210 $
Preis in Auktionswährung 180 EUR
Frankreich 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" auf der Auktion WAG - 11. Januar 2026
VerkäuferWAG
Datum11. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
87 $
Preis in Auktionswährung 75 EUR
Frankreich 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
Frankreich 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 23. September 2025
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 28. Januar 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Januar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 14. Januar 2024
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 23. Oktober 2023
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum23. Oktober 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 28. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum28. Dezember 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 28. Juli 2022
VerkäuferKatz
Datum28. Juli 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" auf der Auktion Coinhouse - 28. März 2021
VerkäuferCoinhouse
Datum28. März 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" auf der Auktion Inasta - 10. Juli 2019
VerkäuferInasta
Datum10. Juli 2019
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" auf der Auktion iNumis - 3. Juni 2014
VerkäuferiNumis
Datum3. Juni 2014
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" auf der Auktion iNumis - 11. Dezember 2012
VerkäuferiNumis
Datum11. Dezember 2012
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1872 K "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 9. Februar 2012
Verkäufercgb.fr
Datum9. Februar 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1872Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 2 FrankenNumismatische Auktionen