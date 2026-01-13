2 Franken 1872 K "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1872 "Mit Slogan" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1004080, welches bei cgb.fr für 670 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2025.

Erhaltung UNC (1) AU (5) XF (5) VF (2) F (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS64 (1) Service PCGS (2)