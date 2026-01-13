FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1872 K "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,467,427
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1872
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionspreise (15)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1872 "Mit Slogan" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1004080, welches bei cgb.fr für 670 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum13. Januar 2026
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
210 $
Preis in Auktionswährung 180 EUR
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum23. Oktober 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte