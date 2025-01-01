flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

Münzen von Frankreich 1872

Silbermünzen

Vorderseite
Rückseite
5 Franken 1872 A Herkules
Durchschnittlicher Preis250 $
Verkauf
0116
Vorderseite
Rückseite
5 Franken 1872 K Herkules
Durchschnittlicher Preis1200 $
Verkauf
011
Vorderseite
Rückseite
2 Franken 1872 A Mit Slogan
Durchschnittlicher Preis330 $
Verkauf
014
Vorderseite
Rückseite
2 Franken 1872 K Mit Slogan
Durchschnittlicher Preis170 $
Verkauf
015
Vorderseite
Rückseite
1 Franken 1872 A
Durchschnittlicher Preis150 $
Verkauf
0173
Vorderseite
Rückseite
1 Franken 1872 K
Durchschnittlicher Preis130 $
Verkauf
037
Vorderseite
Rückseite
50 Centime 1872 A
Durchschnittlicher Preis160 $
Verkauf
031
Vorderseite
Rückseite
50 Centime 1872 K
Durchschnittlicher Preis420 $
Verkauf
017
