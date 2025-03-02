flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1872 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1872 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1872 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Auctiones GmbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC4,243,047

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1872
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1872 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (31)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1872 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 553892, welches bei cgb.fr für 440 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion WCN - 5. Juni 2025
VerkäuferWCN
Datum5. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
7 $
Preis in Auktionswährung 26 PLN
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion Höhn - 2. März 2025
VerkäuferHöhn
Datum2. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungAU
Preis
63 $
Preis in Auktionswährung 60 EUR
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion Höhn - 6. Mai 2023
VerkäuferHöhn
Datum6. Mai 2023
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion cgb.fr - 6. Dezember 2022
Verkäufercgb.fr
Datum6. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion iNumis - 6. Oktober 2020
VerkäuferiNumis
Datum6. Oktober 2020
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion Stack's - 13. Mai 2020
VerkäuferStack's
Datum13. Mai 2020
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion Coinhouse - 29. März 2020
VerkäuferCoinhouse
Datum29. März 2020
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion Nihon - 15. Dezember 2019
VerkäuferNihon
Datum15. Dezember 2019
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion cgb.fr - 3. Dezember 2019
Verkäufercgb.fr
Datum3. Dezember 2019
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion iNumis - 4. Juni 2019
VerkäuferiNumis
Datum4. Juni 2019
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion iNumis - 5. März 2019
VerkäuferiNumis
Datum5. März 2019
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion WAG - 10. Februar 2019
VerkäuferWAG
Datum10. Februar 2019
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion Numisor - 14. Juni 2017
VerkäuferNumisor
Datum14. Juni 2017
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion Auctiones - 22. März 2015
VerkäuferAuctiones
Datum22. März 2015
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion iNumis - 14. Oktober 2014
VerkäuferiNumis
Datum14. Oktober 2014
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 A auf der Auktion iNumis - 18. März 2014
VerkäuferiNumis
Datum18. März 2014
ErhaltungXF
Preis
