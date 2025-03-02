50 Centime 1872 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1872 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 553892, welches bei cgb.fr für 440 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2019.

Erhaltung UNC (13) AU (8) XF (8) VF (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS67 (1) MS66 (1) MS65 (2) MS63 (1) MS62 (2) Service NGC (4) PCGS (4)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auctiones (1)

Cayón (1)

cgb.fr (4)

Coinhouse (2)

Höhn (2)

iNumis (11)

Katz (1)

La Galerie Numismatique (1)

MDC Monaco (2)

Nihon (1)

Numisor (1)

Pegasus Auctions (1)

Stack's (1)

WAG (1)

WCN (1)