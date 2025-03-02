FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1872 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC4,243,047
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1872
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionspreise (31)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1872 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 553892, welches bei cgb.fr für 440 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum6. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
12
