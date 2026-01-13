1 Franken 1872 K "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1872 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 124, welches bei cgb.fr für 981 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. April 2013.

Erhaltung UNC (21) AU (1) XF (9) VF (3) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS66 (3) MS65 (6) MS64 (1) MS63 (3) MS62 (2) MS60 (1) DETAILS (1) Service NGC (9) PCGS (8) GENI (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Aurora Numismatica (1)

Cayón (1)

cgb.fr (5)

Chaponnière & Hess-Divo (3)

GINZA (1)

Heritage (1)

Inasta (2)

iNumis (3)

Katz (1)

La Galerie Numismatique (1)

M&M AG, CH (2)

Marudhar (1)

MDC Monaco (4)

Negrini (1)

NumisCorner (1)

Olivier Goujon (1)

Pegasus Auctions (1)

Pruvost (1)

Rauch (1)

RedSquare (1)

Spink (1)

Stack's (2)

V. GADOURY (1)