1 Franken 1872 K "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1872 K "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1872 K "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Inasta Spa

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC5,798,520

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1872
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1872 K "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (37)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1872 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 124, welches bei cgb.fr für 981 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. April 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion cgb.fr - 13. Januar 2026
Verkäufercgb.fr
Datum13. Januar 2026
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
175 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion Katz - 12. Oktober 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
16 $
Preis in Auktionswährung 14 EUR
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion GINZA - 11. Oktober 2025
VerkäuferGINZA
Datum11. Oktober 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion cgb.fr - 23. September 2025
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS60
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion Cayón - 22. Mai 2024
VerkäuferCayón
Datum22. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungMS65 GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion Inasta - 15. November 2023
VerkäuferInasta
Datum15. November 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion Olivier Goujon - 24. Februar 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum24. Februar 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion RedSquare - 3. Dezember 2022
VerkäuferRedSquare
Datum3. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion Marudhar - 15. Oktober 2022
VerkäuferMarudhar
Datum15. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion cgb.fr - 6. September 2022
Verkäufercgb.fr
Datum6. September 2022
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion Aurora Numismatica - 19. März 2022
VerkäuferAurora Numismatica
Datum19. März 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion Pruvost - 23. Januar 2022
VerkäuferPruvost
Datum23. Januar 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion cgb.fr - 8. Dezember 2020
Verkäufercgb.fr
Datum8. Dezember 2020
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion Inasta - 2. Juli 2020
VerkäuferInasta
Datum2. Juli 2020
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 K auf der Auktion Negrini - 21. Juni 2020
VerkäuferNegrini
Datum21. Juni 2020
ErhaltungXF
Preis
