FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1872 K "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Inasta Spa
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC5,798,520
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1872
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionspreise (37)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1872 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 124, welches bei cgb.fr für 981 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. April 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum13. Januar 2026
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
175 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
VerkäuferAurora Numismatica
Datum19. März 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte