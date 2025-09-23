flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1872 K "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 50 Centime 1872 K "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 50 Centime 1872 K "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,643,470

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1872
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:420 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1872 K "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (17)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1872 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1032426, welches bei cgb.fr für 1.970 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Dezember 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1872 K auf der Auktion cgb.fr - 2. Dezember 2025
Verkäufercgb.fr
Datum2. Dezember 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
2286 $
Preis in Auktionswährung 1970 EUR
Frankreich 50 Centime 1872 K auf der Auktion cgb.fr - 23. September 2025
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
956 $
Preis in Auktionswährung 810 EUR
Frankreich 50 Centime 1872 K auf der Auktion NumisCorner - 26. April 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum26. April 2024
ErhaltungAU55
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1872 K auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1872 K auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1872 K auf der Auktion cgb.fr - 25. April 2023
Verkäufercgb.fr
Datum25. April 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1872 K auf der Auktion cgb.fr - 25. Oktober 2022
Verkäufercgb.fr
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1872 K auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 K auf der Auktion Jean ELSEN - 11. Juni 2016
VerkäuferJean ELSEN
Datum11. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 K auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 K auf der Auktion Jean ELSEN - 12. März 2016
VerkäuferJean ELSEN
Datum12. März 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 K auf der Auktion iNumis - 13. Oktober 2015
VerkäuferiNumis
Datum13. Oktober 2015
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1872 K auf der Auktion Jean ELSEN - 13. September 2014
VerkäuferJean ELSEN
Datum13. September 2014
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1872 K auf der Auktion iNumis - 22. Oktober 2013
VerkäuferiNumis
Datum22. Oktober 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1872 K auf der Auktion iNumis - 12. März 2013
VerkäuferiNumis
Datum12. März 2013
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1872 K auf der Auktion cgb.fr - 9. Februar 2012
Verkäufercgb.fr
Datum9. Februar 2012
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1872 K auf der Auktion Cayón - 26. Februar 2010
VerkäuferCayón
Datum26. Februar 2010
ErhaltungUNC
Preis
