50 Centime 1872 K "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1872 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1032426, welches bei cgb.fr für 1.970 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Dezember 2025.

Erhaltung UNC (7) AU (4) XF (4) VF (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS67 (1) MS64 (4) AU55 (1) Service PCGS (4) NGC (2)