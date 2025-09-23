FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1872 K "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: { "ru": "NumisCorner" }
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,643,470
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1872
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:420 USD
Auktionspreise (17)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1872 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1032426, welches bei cgb.fr für 1.970 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Dezember 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
956 $
Preis in Auktionswährung 810 EUR
Beliebte Abschnitte