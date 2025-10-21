1 Franken 1872 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1872 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 145, welches bei Spink für 50.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. September 2021.

