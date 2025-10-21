flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1872 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 1 Franken 1872 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 1 Franken 1872 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC10,178,914

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1872
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1872 A "Typ 1871-1895" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (173)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1872 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 145, welches bei Spink für 50.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. September 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
208 $
Preis in Auktionswährung 180 EUR
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion cgb.fr - 21. Oktober 2025
Verkäufercgb.fr
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
105 $
Preis in Auktionswährung 90 EUR
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion Katz - 12. Oktober 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion GINZA - 11. Oktober 2025
VerkäuferGINZA
Datum11. Oktober 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion WCN - 18. September 2025
VerkäuferWCN
Datum18. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion Katz - 31. August 2025
VerkäuferKatz
Datum31. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion Heritage - 21. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum21. August 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion cgb.fr - 22. Juli 2025
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion Höhn - 2. März 2025
VerkäuferHöhn
Datum2. März 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion Pruvost - 22. Februar 2025
VerkäuferPruvost
Datum22. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion Coin Cabinet - 20. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion Pesek Auctions - 29. Januar 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum29. Januar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion VINCHON - 5. Dezember 2024
VerkäuferVINCHON
Datum5. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 1 Franken 1872 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
