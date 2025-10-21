FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1872 A "Typ 1871-1895" (Frankreich, Dritte Republik)
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1342 oz) 4,175 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC10,178,914
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1872
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionspreise (173)Variante (2)
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1872 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 145, welches bei Spink für 50.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. September 2021.
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
208 $
Preis in Auktionswährung 180 EUR
Verkäufercgb.fr
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
105 $
Preis in Auktionswährung 90 EUR
