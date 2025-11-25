flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1872 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1872 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1872 A "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC158,908

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1872
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (116)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1872 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31351, welches bei Heritage Auctions für 19.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. November 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion Beaussant Lefèvre - 25. November 2025
VerkäuferBeaussant Lefèvre
Datum25. November 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion Künker - 19. September 2025
VerkäuferKünker
Datum19. September 2025
ErhaltungAU
Preis
389 $
Preis in Auktionswährung 330 EUR
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18. September 2025
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum18. September 2025
ErhaltungXF
Preis
128 $
Preis in Auktionswährung 108 EUR
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 22. Juli 2025
Verkäufercgb.fr
Datum22. Juli 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion Münzenonline - 16. Mai 2025
VerkäuferMünzenonline
Datum16. Mai 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion Auction World - 26. Januar 2025
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion Aureo & Calicó - 10. Dezember 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU55
Preis
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. November 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. November 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS68 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS68 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion cgb.fr - 29. Oktober 2024
Verkäufercgb.fr
Datum29. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion Stephen Album - 16. Juni 2024
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1872 A "Herkules" auf der Auktion Auctiones - 16. Juni 2024
VerkäuferAuctiones
Datum16. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
