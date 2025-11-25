5 Franken 1872 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1872 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31351, welches bei Heritage Auctions für 19.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. November 2024.

