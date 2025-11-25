FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1872 A "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC158,908
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1872
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:250 USD
Auktionspreise (116)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1872 "Herkules" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31351, welches bei Heritage Auctions für 19.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. November 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum18. September 2025
ErhaltungXF
Preis
128 $
Preis in Auktionswährung 108 EUR
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungAU
Preis
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
