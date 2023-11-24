FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1872 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC20,994
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1872
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Auktionspreise (11)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1872 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1459, welches bei Monnaies d'Antan für 1.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Mai 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF35
Preis
1767 $
Preis in Auktionswährung 1700 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
927 $
Preis in Auktionswährung 860 EUR
