5 Franken 1872 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1872 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1459, welches bei Monnaies d'Antan für 1.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Mai 2012.

