FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1872 K "Herkules" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 5 Franken 1872 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 5 Franken 1872 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Monnaies d'Antan

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC20,994

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1872
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1872 K "Herkules" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (11)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1872 "Herkules" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1459, welches bei Monnaies d'Antan für 1.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Mai 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1872 K "Herkules" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 31. Januar 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF35
Preis
1767 $
Preis in Auktionswährung 1700 EUR
Frankreich 5 Franken 1872 K "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1872 K "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
927 $
Preis in Auktionswährung 860 EUR
Frankreich 5 Franken 1872 K "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1872 K "Herkules" auf der Auktion Münzenonline - 24. November 2023
VerkäuferMünzenonline
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1872 K "Herkules" auf der Auktion MDC Monaco - 5. März 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. März 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1872 K "Herkules" auf der Auktion Libert - 14. Februar 2018
VerkäuferLibert
Datum14. Februar 2018
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1872 K "Herkules" auf der Auktion Auctiones - 19. März 2017
VerkäuferAuctiones
Datum19. März 2017
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1872 K "Herkules" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungG6 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1872 K "Herkules" auf der Auktion Palombo - 30. November 2012
VerkäuferPalombo
Datum30. November 2012
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1872 K "Herkules" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 11. Mai 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum11. Mai 2012
ErhaltungF
Preis
