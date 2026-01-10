flag
2 Franken 1872 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,306,367

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1872
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:330 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (14)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1872 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1041204, welches bei cgb.fr für 970 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion Frühwald - 10. Januar 2026
VerkäuferFrühwald
Datum10. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
41 $
Preis in Auktionswährung 35 EUR
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 23. September 2025
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
1145 $
Preis in Auktionswährung 970 EUR
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion Frühwald - 14. Februar 2025
VerkäuferFrühwald
Datum14. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion Katz - 6. April 2023
VerkäuferKatz
Datum6. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion VL Nummus - 9. Februar 2020
VerkäuferVL Nummus
Datum9. Februar 2020
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion VL Nummus - 24. März 2019
VerkäuferVL Nummus
Datum24. März 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion WAG - 6. Mai 2018
VerkäuferWAG
Datum6. Mai 2018
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 24. April 2014
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 24. April 2014
VerkäuferHeritage
Datum24. April 2014
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion Centre Numismatique du Palais-Royal - 6. Februar 2014
VerkäuferCentre Numismatique du Palais-Royal
Datum6. Februar 2014
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 9. Februar 2012
Verkäufercgb.fr
Datum9. Februar 2012
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 13. Juni 2010
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 13. Juni 2010
VerkäuferHeritage
Datum13. Juni 2010
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 1. Oktober 2007
Frankreich 2 Franken 1872 A "Mit Slogan" auf der Auktion Heritage - 1. Oktober 2007
VerkäuferHeritage
Datum1. Oktober 2007
ErhaltungUNC
Preis
