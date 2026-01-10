FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1872 A "Mit Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,306,367
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1872
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:330 USD
Auktionspreise (14)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1872 "Mit Slogan" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1041204, welches bei cgb.fr für 970 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. September 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
1145 $
Preis in Auktionswährung 970 EUR
VerkäuferCentre Numismatique du Palais-Royal
Datum6. Februar 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte