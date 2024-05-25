flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1913 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1913 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1913 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC500,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1913
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1913 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (30)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1913 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 417, welches bei Maison Pruvost Numismatique für 800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungXF
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. Mai 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
43 $
Preis in Auktionswährung 40 EUR
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 28. Mai 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum28. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 11. April 2022
VerkäuferStephen Album
Datum11. April 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 23. Januar 2022
VerkäuferPruvost
Datum23. Januar 2022
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Chaponnière - 20. November 2021
VerkäuferChaponnière
Datum20. November 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Aurea - 11. Juni 2021
VerkäuferAurea
Datum11. Juni 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 30. Mai 2021
VerkäuferPruvost
Datum30. Mai 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 28. März 2021
VerkäuferCoinhouse
Datum28. März 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 23. Juni 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum23. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2018
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2018
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 21. Oktober 2017
VerkäuferCoinhouse
Datum21. Oktober 2017
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 21. Mai 2017
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum21. Mai 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 21. Mai 2017
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum21. Mai 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Numismatica Felsinea S.r.L. - 30. Juni 2015
VerkäuferNumismatica Felsinea S.r.L.
Datum30. Juni 2015
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Creusy Numismatique - 22. April 2014
VerkäuferCreusy Numismatique
Datum22. April 2014
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 22. Oktober 2013
VerkäuferiNumis
Datum22. Oktober 2013
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Numis.be - 21. Mai 2013
VerkäuferNumis.be
Datum21. Mai 2013
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Frankreich 2 Franken 1913 "Sämann" auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
