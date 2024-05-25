2 Franken 1913 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1913 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 417, welches bei Maison Pruvost Numismatique für 800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Mai 2021.

