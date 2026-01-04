2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1870 "Ohne Slogan" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 232, welches bei Numismatica Genevensis SA für 1.300 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2018.

