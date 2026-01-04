flag
2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC559,817

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1870
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:250 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (37)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1870 "Ohne Slogan" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 232, welches bei Numismatica Genevensis SA für 1.300 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 8. Januar 2026
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum8. Januar 2026
ErhaltungXF45
Preis
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
14 $
Preis in Auktionswährung 12 EUR
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Coins NB - 14. Dezember 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
11 $
Preis in Auktionswährung 9 EUR
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 5. April 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum5. April 2025
ErhaltungXF45
Preis
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion iBelgica - 12. Dezember 2024
VerkäuferiBelgica
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Nihon - 9. Juni 2024
VerkäuferNihon
Datum9. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum13. Januar 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion HARMERS - 1. November 2023
VerkäuferHARMERS
Datum1. November 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 25. April 2023
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum25. April 2023
ErhaltungXF45
Preis
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 25. April 2023
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum25. April 2023
ErhaltungMS63
Preis
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion HARMERS - 30. März 2023
VerkäuferHARMERS
Datum30. März 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. Juni 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. Juni 2022
ErhaltungMS63
Preis
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Pruvost - 23. Januar 2022
VerkäuferPruvost
Datum23. Januar 2022
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Soler y Llach - 20. Juli 2021
VerkäuferSoler y Llach
Datum20. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Inasta - 2. Juli 2020
VerkäuferInasta
Datum2. Juli 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Nihon - 15. Dezember 2019
VerkäuferNihon
Datum15. Dezember 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion cgb.fr - 3. Dezember 2019
Verkäufercgb.fr
Datum3. Dezember 2019
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion iNumis - 24. November 2019
VerkäuferiNumis
Datum24. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion iNumis - 8. Oktober 2019
VerkäuferiNumis
Datum8. Oktober 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion iBelgica - 27. März 2019
VerkäuferiBelgica
Datum27. März 2019
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 3. Dezember 2018
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Frankreich 2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungF
Zu versteigern
