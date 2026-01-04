FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1870 K "Ohne Slogan" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: WAG online Auktionen oHG
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC559,817
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1870
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:250 USD
Auktionspreise (37)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1870 "Ohne Slogan" mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 232, welches bei Numismatica Genevensis SA für 1.300 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum3. Dezember 2019
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte