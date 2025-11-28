flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

2 Franken 1914 C "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1914 C "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1914 C "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Aureo & Calicó, S.L.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC461,647

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1914
  • MünzstätteCastel-Sarrazin
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1914 C "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (156)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1914 "Sämann" mit Markierung C. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Castel-Sarrazin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24460, welches bei Heritage Auctions für 1.020 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion NumisCorner - 28. November 2025
VerkäuferNumisCorner
Datum28. November 2025
ErhaltungAU55
Preis
44 $
Preis in Auktionswährung 38 EUR
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Stack's - 4. September 2025
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Stack's - 4. September 2025
VerkäuferStack's
Datum4. September 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
80 $
Preis in Auktionswährung 80 USD
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Stack's - 4. September 2025
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Stack's - 4. September 2025
VerkäuferStack's
Datum4. September 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Heritage - 4. August 2025
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Heritage - 4. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum4. August 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Cayón - 9. Juli 2025
VerkäuferCayón
Datum9. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion NOONANS - 30. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum30. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 26. April 2025
VerkäuferCoins NB
Datum26. April 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
VerkäuferStack's
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Pruvost - 22. Februar 2025
VerkäuferPruvost
Datum22. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 2. Dezember 2024
VerkäuferStephen Album
Datum2. Dezember 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1914 C "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1914Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 2 FrankenNumismatische Auktionen