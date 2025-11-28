2 Franken 1914 C "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1914 "Sämann" mit Markierung C. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Castel-Sarrazin geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24460, welches bei Heritage Auctions für 1.020 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Dezember 2024.

