2 Franken 1914 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1914 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1914 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC5,718,526

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1914
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:55 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1914 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (25)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1914 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 767, welches bei BAC Numismatics für 210 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. März 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungUNC
Preis
33 $
Preis in Auktionswährung 28 EUR
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Katz - 10. Juli 2025
VerkäuferKatz
Datum10. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
12 $
Preis in Auktionswährung 10 EUR
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Inasta - 17. April 2025
VerkäuferInasta
Datum17. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 17. Dezember 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum17. Dezember 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
******
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Pesek Auctions - 23. November 2022
VerkäuferPesek Auctions
Datum23. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Pegasus Auctions - 27. März 2022
VerkäuferPegasus Auctions
Datum27. März 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion BAC - 2. März 2022
VerkäuferBAC
Datum2. März 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Pars Coins - 24. Januar 2022
VerkäuferPars Coins
Datum24. Januar 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Karamitsos - 13. Juni 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum13. Juni 2021
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
******
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Aurea - 11. Juni 2021
VerkäuferAurea
Datum11. Juni 2021
ErhaltungAU
Preis
******
******
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Aurea - 11. Juni 2021
VerkäuferAurea
Datum11. Juni 2021
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Karamitsos - 13. Juni 2020
VerkäuferKaramitsos
Datum13. Juni 2020
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Stephen Album - 20. Januar 2019
VerkäuferStephen Album
Datum20. Januar 2019
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
******
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Inasta - 3. Dezember 2018
VerkäuferInasta
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Auction World - 21. Oktober 2018
VerkäuferAuction World
Datum21. Oktober 2018
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 2 Franken 1914 "Sämann" auf der Auktion Inasta - 4. Juli 2018
VerkäuferInasta
Datum4. Juli 2018
ErhaltungAU
Preis
******
******
