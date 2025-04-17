2 Franken 1914 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1914 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 767, welches bei BAC Numismatics für 210 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. März 2022.

