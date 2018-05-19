FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1904 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,500,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1904
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:270 USD
Auktionspreise (10)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1904 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 408, welches bei MDC Monaco für 420 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
445 $
Preis in Auktionswährung 420 EUR
