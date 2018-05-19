flag
2 Franken 1904 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1904 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1904 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,500,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1904
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:270 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1904 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (10)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1904 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 408, welches bei MDC Monaco für 420 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
445 $
Preis in Auktionswährung 420 EUR
Frankreich 2 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion WAG - 2. Dezember 2018
VerkäuferWAG
Datum2. Dezember 2018
ErhaltungAU
Preis
113 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
Frankreich 2 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion Monnaies d'Antan - 19. Mai 2018
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. Mai 2018
ErhaltungMS63 GENI
Preis
Frankreich 2 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion WAG - 11. März 2018
VerkäuferWAG
Datum11. März 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 2 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 22. Oktober 2013
VerkäuferiNumis
Datum22. Oktober 2013
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion iNumis - 12. März 2013
VerkäuferiNumis
Datum12. März 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 2 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion Numis.be - 25. November 2012
VerkäuferNumis.be
Datum25. November 2012
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 2 Franken 1904 "Sämann" auf der Auktion Cayón - 26. Februar 2010
VerkäuferCayón
Datum26. Februar 2010
ErhaltungUNC
Preis
Beliebte Abschnitte
