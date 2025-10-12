flag
2 Franken 1916 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 2 Franken 1916 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 2 Franken 1916 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht10 g
  • Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC17,886,653

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe2 Franken
  • Jahr1916
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:80 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Franken 1916 "Sämann" - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (23)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1916 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 41202, welches bei Stack's Bowers für 700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Januar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Katz - 12. Oktober 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Preis
14 $
Preis in Auktionswährung 12 EUR
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 11. Oktober 2025
VerkäuferCoins NB
Datum11. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Preis
9 $
Preis in Auktionswährung 8 EUR
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Klondike Auction - 25. Mai 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum25. Mai 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion WCN - 20. März 2025
VerkäuferWCN
Datum20. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 29. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum29. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 15. Juni 2024
VerkäuferCoins NB
Datum15. Juni 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Coins NB - 27. April 2024
VerkäuferCoins NB
Datum27. April 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Coinhouse - 17. Dezember 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum17. Dezember 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2023
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion V. GADOURY - 3. September 2021
VerkäuferV. GADOURY
Datum3. September 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Pars Coins - 14. Juni 2021
VerkäuferPars Coins
Datum14. Juni 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Aurea - 11. Juni 2021
VerkäuferAurea
Datum11. Juni 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Pars Coins - 1. März 2021
VerkäuferPars Coins
Datum1. März 2021
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Pars Coins - 1. Februar 2021
VerkäuferPars Coins
Datum1. Februar 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Pars Coins - 5. Oktober 2020
VerkäuferPars Coins
Datum5. Oktober 2020
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 2 Franken 1916 "Sämann" auf der Auktion Katz - 30. Mai 2019
VerkäuferKatz
Datum30. Mai 2019
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
