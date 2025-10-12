FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
2 Franken 1916 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht10 g
- Reines Silber (0,2685 oz) 8,35 g
- Durchmesser27 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC17,886,653
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe2 Franken
- Jahr1916
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:80 USD
Auktionspreise (23)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1916 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 41202, welches bei Stack's Bowers für 700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Januar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKlondike Auction
Datum25. Mai 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum29. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
VerkäuferV. GADOURY
Datum3. September 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
