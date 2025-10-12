2 Franken 1916 "Sämann" (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 2 Franken 1916 "Sämann". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 41202, welches bei Stack's Bowers für 700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Januar 2023.

